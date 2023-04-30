وصول سفينة جلالة الملك “الدرعية” وعلى متنها 52 شخصاً من 5 جنسيات

وصلت ظهر اليوم سفينة جلالة الملك “الدرعية” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بـ جدة قادمة من بورتسودان وعلى متنها 52 شخصاً من 5 جنسيات.

شاهد.. وصول سفينة جلالة الملك "الدرعية" إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بـ #جدة قادمة من #بورتسودان وعلى متنها 52 شخصا من 5 جنسيات

⁧@sultan_mr_ pic.twitter.com/FsCmiKQDdt — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 30, 2023

مواصلة عمليات الإجلاء من السودان

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت بالأمس ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 4879 شخصاً حتى الآن، منهم 139 مواطناً و4738 ينتمون لـ 96 جنسية.