ياسر الشهراني يشارك مع الهلال لأول مرة منذ نوفمبر الماضي

شارك ياسر الشهراني، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في مباراة الباطن في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن كبديل، وذلك لأول مرة منذ إصابته في نوفمبر الماضي.

وكان الشهراني تعرض لإصابة “كسر في عظام الوجه” بعد مشاركته في مباراة السعودية والأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022.

عودة ياسر الشهراني

وشارك الشهراني في مباراة الباطن كبديل في الدقيقة الـ60 بدلًا من اللاعب ناصر الهدهود.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بينما سجل الأوروجوياني رينزو لوبيز الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الـ47 مع بداية الشوط الثاني.