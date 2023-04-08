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منها عدم ترك الزيت دون مراقبة

8 نصائح للسلامة أثناء القلي خلال رمضان

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
8 نصائح للسلامة أثناء القلي خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى اتباع عدد من إرشادات أثناء القلي، وعدم التفريط في مدته وذلك من أجل سلامة الجميع، خاصة مع دخول السيدات المطبخ بكثرة خلال شهر رمضان.

نصائح للسلامة

وقدمت هيئة الغذاء والدواء عدة إرشادات للسلامة أثناء القلي، والتي اشتملت على عدم ترك الزيت على النار دون مراقبة، التقليل من وجود بقايا الطعام في الزيت أولًا بأول، وضع الأغذية المراد قليها في الزيت برفق، والقلي قبل أن يبدأ الزيت بإظهار الأدخنة.

كما تضمنت الإرشادات عدم استخدام الزيت أكثر من مرتين، تسخينه تدريجيًا قبل البدء بعملية القلي، إخلاء منطقة القلي وما حولها من أي مادة قابلة للاشتعال، فضلًا عن القلي في أماكن ذات تهوية جيدة.

العناية بالبشرة

وكان طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، دعا في وقت سابق، ربات البيوت اللواتي يعملن لساعات طويلة في المطبخ إلى العناية بالبشرة لكونها تتعرض للزيوت المتطايرة من القلي أو حرارة الغرفة بسبب الطبخ وخصوصًا البشرة الدهنية أو المختلطة، مبينًا أن معظم السيدات يكتفين بغسل الوجه بالماء الفاتر وهذا لا يفيد في إزالة التراكمات والشوائب من الوجه.

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