أحمد بامسعود يسجل الهدف الثاني لـ الاتحاد

نجح اللاعب أحمد بامسعود في إحراز الهدف الثاني لنادي الاتحاد في شباك الهلال، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتلقى بامسعود تمريرة متقنة من النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ليضيف الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ30.