أحمد بامسعود يسجل الهدف الثاني لـ الاتحاد

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نجح اللاعب أحمد بامسعود في إحراز الهدف الثاني لنادي الاتحاد في شباك الهلال، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د30' الهدف الثاني للاتحاد عن طريق بامسعودقد يهمّك أيضاً
الهلال 0 × 2 الاتحاد#الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/u0WcDyaX3oقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023
وتلقى بامسعود تمريرة متقنة من النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ليضيف الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ30.