Icon

رحالة مغربي ذهب للعمرة فسقط في براثن الصراع بالسودان Icon وضع محرج لمذيعة بي بي سي أثناء عودة البث Icon حضور مميز لشيرين في ليلة روائع الموجي Icon أزمة مرورية في أمريكا بسبب ثعبان Icon سكني: يصرف المبلغ على 5 دفعات حسب مراحل البناء Icon 5 نصائح للتخلص من الكرش أثناء النوم Icon توقعات بأمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق اليوم Icon دياز يختار الرباعي الأجنبي لـ الهلال في مباراة أوراوا Icon 4 أعراض بمثابة جرس إنذار لسرطان الأمعاء Icon حارس النصر قد يسبب أزمة لفريقه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
أغلق جميع مفاتيح الإشارة الضوئية

أزمة مرورية في أمريكا بسبب ثعبان

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
أزمة مرورية في أمريكا بسبب ثعبان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسبب دخول ثعبان داخل الصندوق الكهربائي الذي يتحكم في الإشارة الضوئية، بأحد التقاطعات بولاية فيرجينيا الأمريكية، بتعطل إشارة المرور هناك.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، أغلق الزاحف الكبير جميع مفاتيح الإشارة الضوئية أثناء حركته العفوية داخل مسكنه الصغير، ولم يتسبّب بأي أضرار لبقية الأنظمة التشغيلية الكهربائية.

قد يهمّك أيضاً
جلسات حوارية ومحاضرات إثرائية بملتقى النقد السينمائي في الظهران

جلسات حوارية ومحاضرات إثرائية بملتقى النقد السينمائي في الظهران

425 قتيلاً حصيلة اشتباكات السودان بأسبوعها الثالث

425 قتيلاً حصيلة اشتباكات السودان بأسبوعها الثالث

وأُرسل على إثره ضباط؛ للتحقق من الأمر، ومحاولة حل الأزمة المرورية، وقال ضابط: إن وجود جلد داخل الصندوق يشير إلى أن الثعبان كان هناك لبعض الوقت.

وأخرج مسؤول من الحياة البرية الزاحف من صندوق التحكم الكهربائي وأطلقه في مكان آخر؛ لضمان سلامته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ25 بدوري روشن
الرياضة

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ25 بدوري...

الرياضة
سعيد العويران: رئيس النصر القادم قوي وتخاف منه الأندية!
الرياضة

سعيد العويران: رئيس النصر القادم قوي وتخاف...

الرياضة
مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن
السعودية اليوم

مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن

السعودية اليوم
نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة الآخرين
السعودية اليوم

نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة...

السعودية اليوم
اليوم.. انتهاء التقديم على حركة النقل الخارجي
السعودية اليوم

اليوم.. انتهاء التقديم على حركة النقل الخارجي

السعودية اليوم
تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في النمو
السعودية اليوم

تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في...

السعودية اليوم
إصدار نحو 1300 ترخيص لبيع الحطب والفحم المستورد
السعودية اليوم

إصدار نحو 1300 ترخيص لبيع الحطب والفحم...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم