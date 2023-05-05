أزمة مرورية في أمريكا بسبب ثعبان

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تسبب دخول ثعبان داخل الصندوق الكهربائي الذي يتحكم في الإشارة الضوئية، بأحد التقاطعات بولاية فيرجينيا الأمريكية، بتعطل إشارة المرور هناك.
وفي التفاصيل، أغلق الزاحف الكبير جميع مفاتيح الإشارة الضوئية أثناء حركته العفوية داخل مسكنه الصغير، ولم يتسبّب بأي أضرار لبقية الأنظمة التشغيلية الكهربائية.
وأُرسل على إثره ضباط؛ للتحقق من الأمر، ومحاولة حل الأزمة المرورية، وقال ضابط: إن وجود جلد داخل الصندوق يشير إلى أن الثعبان كان هناك لبعض الوقت.
وأخرج مسؤول من الحياة البرية الزاحف من صندوق التحكم الكهربائي وأطلقه في مكان آخر؛ لضمان سلامته.