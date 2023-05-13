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بواقع 30 دبابة و200 درون

ألمانيا تحسم أمرها وتمنح أوكرانيا أكبر حزمة مساعدات 

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
ألمانيا تحسم أمرها وتمنح أوكرانيا أكبر حزمة مساعدات 
المواطن - فريق التحرير

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حسمت ألمانيا موقفها بعد تردد دام طويلًا بشأن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، حيث أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن برلين ستقدم لبلاده حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو (2.97 مليار دولار).

تفاصيل المساعدات العسكرية

وقال أندريه يرماك في منشور على تليغرام، اليوم السبت، إن برلين ستقدم  30 دبابة ليوبارد، وأربعة أنظمة دفاع جوي ايريس-تي و20 ناقلة جنود مدرعة من طراز ماردر، و200 طائرة مسيرة للاستطلاع، و100 مركبة مدرعة وكمية كبيرة من الذخيرة.

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ومنذ أشهر تضغط أوكرانيا على حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة على السواء من أجل الحصول على أسلحة وطائرات مقاتلة وذخيرة بعيدة المدى، قبل الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

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ألمانيا تحسم أمرها وتمنح أوكرانيا أكبر حزمة مساعدات 

وكانت ألمانيا مترددة في البداية في إرسال أسلحة ثقيلة إلى القوات الأوكرانية لمساعدتها على مواجهة الغزو الروسي، خوفًا من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال، لاسيما أن موسكو حذرت أكثر من مرة من توسع التورط الألماني والغربي عامة في الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع ذلك، وافقت برلين في يناير الماضي على إرسال دبابات ليوبارد، مؤكدة أنها ستعمل مع الحلفاء على إرسال المزيد منها، بحسب وكالة رويترز.

انتقادات داخلية

أتى هذا القرار بعد انتقادات داخلية وأوروبية أيضا إلى ألمانيا، تجاه التعاطي مع الملف الأوكراني.

يذكر أنه مذ انطلاق الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي، أغدقت الدول الأوروبية وواشنطن مساعدات عسكرية بالمليارات على كييف، ودربت جنودها أيضا، فيما فرض الغرب مئات العقوبات على موسكو.

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