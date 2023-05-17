أمنيات ودعوات قبل إعلان حركة النقل الخارجي

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يترقب المعلمون والمعلمات يوم غد الخميس، بمشاعر مختلطة من الخوف والقلق والتفاؤل والأمل، منتظرين إعلان وزارة التعليم نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي، إذ يتم الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور.
ويأمل المعلمون والمعلمات أن تصلهم رسالة- تم نقلك-، وتكون النتيجة مرضية لتنهي معاناتهم مع الغربة والبعد عن أهلهم وأقاربهم.
رصدت “المواطن” تفاعلًا واسعًا عبر وسم حركة النقل الخارجي، حيث دعا علي، قائلًا: يا رب كم فرحتني بنقلي فرحهم بنقلهم.
على صعيد متصل، قالت دانة: يا رب تحقق أمنياتهم، ويوم الخميس نسمع أخبار حلوة، ومُرضية للجميع يا رب، فيما علق كادي: تحت هذا الوسم قلوب متلهفة، وأعين دامعة، يا رب ارزقنا من واسع فضلك ورحمتك، وامنن علينا بالنقل لديارنا سالمين غانمين فرحين بنعمة الله، وفضله يا حي يا قيوم.
في غضون ذلك، أضاف فالح بن صقر: اللهم إنهن وإنهم مغتربات ومغتربين، معلمات، ومعلمين في قرى نائيه وفي هجر صحاري شاسعة، لا أم ولا أب ولا إخوة وأخوات يلهجون بالدعاء عسى أن تشملهم حركة النقل.
وتابع: اللهم إنه أنهكهم الانتظار، وطول الرجاء، اللهم سخر لهم خلقك، وعبادك ليكونوا عونًا لهم وأفرح قلوبهم، بلم شملهم بأهليهم وذويهم، اللهم اجعل كل مسؤول عنهم يرى فيهم بناته، وأبناءه، ويسهل لهم ما تعسر من سنين حسب ما تقتضيه قوانين النقل الخارجي.
وكانت وزارة التعليم قد حددت يوم غد الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م، للإعلان عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي، على أن يتم تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.
بدوره، أوضح محمد الزارع المهتم بالشأن التعليمي، خطوات الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي في نظام نور، وفق مع أعلنت الوزارة على النحو التالي: