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بعد توديع دوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي مهدد بالرحيل عن ريال مدريد

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
أنشيلوتي مهدد بالرحيل عن ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أصبح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهددًا بالإقالة والرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمس على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وكان المدرب الإيطالي تحدث بعد خسارة الريال برباعية ضد مان سيتي قائلًا أمس: ” لقد لعبوا أفضل منا واستحقوا الفوز. ضغطوا بقوة من البداية ونجح ذلك لأنهم جعلوا من الصعب علينا استخلاص الكرة، وتقدموا بهدفين، منذ ذلك الحين، كان من الصعب العودة للمباراة. حاولنا في الشوط الثاني لكن الأمر لم ينجح.

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تعليق أنشيلوتي

وأضاف: ” كانت ليلة مؤلمة على ريال مدريد، مانشستر سيتي كان الأفضل وعلينا أن نتعلم من أجل الموسم المقبل”.

وارتبط أسم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل صيف العام الجاري.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - مان سيتي ضد الريال

ومنذ صافرة الحكم البولندي سيمون مارتشيناك، وضغط مان سيتي بكل قوته الهجومية، وسط تراجع دفاعي من لاعبي ريال مدريد، حتى نجح البرتغالي بيرناردو سيلفا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ22 بعد تمريرة متقنة من البلجيكي كيفن دي بروين.

وعند حلول الدقيقة الـ38، أضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة الـ38 وسط خطأ دفاعي من لاعبي الريال.

وفي الشوط الثاني، نجح السيتي في إحراز هدفين عبر كل من البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع الريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ77، ثم سجل اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع بالدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة من الإنجليزي فيل فودين.

وسيواجه السيتي، نادي إنتر ميلان في النهائي يوم 10 يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية.

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