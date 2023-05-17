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تم إحالة مروجيها إلى النيابة العامة

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط ترويج (55.2) كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل، والقبض على مروجيها في محافظة جدة، وهم (11) مروجًا: مخالفان لنظام أمن الحدود و(4) مقيمين و(5) وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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