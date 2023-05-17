إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط ترويج (55.2) كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل، والقبض على مروجيها في محافظة جدة، وهم (11) مروجًا: مخالفان لنظام أمن الحدود و(4) مقيمين و(5) وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إحباط ترويج أكثر من (55) كيلو جرامًا من مادة الكوكايين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/EDmJ6QGXPh
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 17, 2023
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.