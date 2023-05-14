الجاثوم أو شلل النوم.. مرض نفسي أم مسّ من الجان؟

يعاني البعض من مشاكل النوم، والقلق والتوتر في ساعات الليل، وقد يعاني البعض من العجز عن الحركة بعد الاستيقاظ أو النوم مباشرة وهو ما يسميه البعض بـ”الجاثوم”.

ويبحث البعض عن الحل لدى الأطباء باعتبار الجاثوم مرضاً نفسياً، بينما يربط آخرون الجاثوم، ومشاكل النوم بتفسيرات خارج حدود الإدراك البشري كالجن أو مس الجان.

الجاثوم أو شلل النوم

وفي هذا الساق، أوضح استشاري الطب النفسي د. محمد اليوسف أن شلل النوم حالة معروفة ومصنفة طبياً، مؤقت ويزول. تكراره عند بعض الناس يجعلهم عرضة للإصابة بباقي اضطرابات النوم أكثر من غيرهم.

وأضاف اليوسف “يسمونه الأولين جاثوم ويربطونه بملك من ملوك الجن، ويسميه العلم الحديث “شلل النوم” ويربطه بمرحلة من مراحل النوم. هكذا الإنسان يعيش رحلة ارتفاع وعيه من تصديق الخرافات التي يتناقلها الناس دون فحص وتقصي وتمحيص إلى الإيمان بالعلوم التجريبية التي تتقصى بمجهر الموضوعية وتبحث بحيادية!”.

تجارب وتفاعل المغردين

وتفاعل المغردون مع تغريدة اليوسف، حيث علقت صاحبة حساب angle بقولها “لا هاذا جن انا عانيت منه اربع سنوات وكنت اتصارع معه وانا بوعي اقرا قران ويشدني اكثر لين فلتني”.

وعلقت صاحبة حساب gady بقولها “سبحان الله أقوى طارد للجاثوم الأذان إذا أذنت على طول يفك عكس قبل ما أعرف هذه الطريقة”.

وتفاعلت أم سارة بقولها “ما فهمت هل أنت مع حقيقة وجوده أو لا تصدق بوجوده؟!”.

وغردت صاحبة حساب الماسة بقولها “مجرد أن تبدأ بقراءة آية الكرسي يفك الجاثوم على طول مجرب”.

وعلق صاحب حساب حلم بقوله “كان يجيني ولما التزمت بقراءة ايه الكرسي وأذكار النوم اختفى يعني فعلا شيطان وبن باز رحمه الله له كلام في ذلك واتفق معه”.

ما هو الجاثوم؟

يذكر أن الجاثوم حالة تعرف علميا باسم “شلل النوم ” (Sleep Paralysis)، وهو حالة يصاب فيها الشخص بعجز مؤقت عن الحركة يحدث مباشرة بعد النوم أو الاستيقاظ.

ويظل الشخص واعيا خلال نوبة الجاثوم، والتي غالبا ما تنطوي على هلوسة مزعجة وإحساس بالاختناق، وذلك وفقا لمؤسسة النوم.