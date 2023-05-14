Icon

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي Icon راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند Icon مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا Icon تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية Icon خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حالة يصاب فيها الشخص بعجز مؤقت عن الحركة بعد النوم أو الاستيقاظ

الجاثوم أو شلل النوم.. مرض نفسي أم مسّ من الجان؟

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
الجاثوم أو شلل النوم.. مرض نفسي أم مسّ من الجان؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعاني البعض من مشاكل النوم، والقلق والتوتر في ساعات الليل، وقد يعاني البعض من العجز عن الحركة بعد الاستيقاظ أو النوم مباشرة وهو ما يسميه البعض بـ”الجاثوم”.

ويبحث البعض عن الحل لدى الأطباء باعتبار الجاثوم مرضاً نفسياً، بينما يربط آخرون الجاثوم، ومشاكل النوم بتفسيرات خارج حدود الإدراك البشري كالجن أو مس الجان.

قد يهمّك أيضاً
1320 وظيفة موسمية شاغرة في موسم الحج

1320 وظيفة موسمية شاغرة في موسم الحج

أحمد سعد ومحمد فؤاد في أمسية مميزة بجدة

أحمد سعد ومحمد فؤاد في أمسية مميزة بجدة

الجاثوم أو شلل النوم

وفي هذا الساق، أوضح استشاري الطب النفسي د. محمد اليوسف أن شلل النوم حالة معروفة ومصنفة طبياً، مؤقت ويزول. تكراره عند بعض الناس يجعلهم عرضة للإصابة بباقي اضطرابات النوم أكثر من غيرهم.

قد يهمّك أيضاً
ثور هائج يقتحم ملعب مباراة ويثير الهلع والذعر

ثور هائج يقتحم ملعب مباراة ويثير الهلع والذعر

طيران ناس يتسلم 3 طائرات مع اقتراب موسم الحج

طيران ناس يتسلم 3 طائرات مع اقتراب موسم الحج

وأضاف اليوسف “يسمونه الأولين جاثوم ويربطونه بملك من ملوك الجن، ويسميه العلم الحديث “شلل النوم” ويربطه بمرحلة من مراحل النوم. هكذا الإنسان يعيش رحلة ارتفاع وعيه من تصديق الخرافات التي يتناقلها الناس دون فحص وتقصي وتمحيص إلى الإيمان بالعلوم التجريبية التي تتقصى بمجهر الموضوعية وتبحث بحيادية!”.

تجارب وتفاعل المغردين

وتفاعل المغردون مع تغريدة اليوسف، حيث علقت صاحبة حساب angle بقولها “لا هاذا جن انا عانيت منه اربع سنوات وكنت اتصارع معه وانا بوعي اقرا قران ويشدني اكثر لين فلتني”.

وعلقت صاحبة حساب gady بقولها “سبحان الله أقوى طارد للجاثوم الأذان إذا أذنت على طول يفك عكس قبل ما أعرف هذه الطريقة”.

وتفاعلت أم سارة بقولها “ما فهمت هل أنت مع حقيقة وجوده أو لا تصدق بوجوده؟!”.

وغردت صاحبة حساب الماسة بقولها “مجرد أن تبدأ بقراءة آية الكرسي يفك الجاثوم على طول مجرب”.

وعلق صاحب حساب حلم بقوله “كان يجيني ولما التزمت بقراءة ايه الكرسي وأذكار النوم اختفى يعني فعلا شيطان وبن باز رحمه الله له كلام في ذلك واتفق معه”.

ما هو الجاثوم؟

يذكر أن الجاثوم حالة تعرف علميا باسم “شلل النوم ” (Sleep Paralysis)، وهو حالة يصاب فيها الشخص بعجز مؤقت عن الحركة يحدث مباشرة بعد النوم أو الاستيقاظ.

ويظل الشخص واعيا خلال نوبة الجاثوم، والتي غالبا ما تنطوي على هلوسة مزعجة وإحساس بالاختناق، وذلك وفقا لمؤسسة النوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم