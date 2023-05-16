الحد الأقصى للسن عند تسجيل تابع بـ حساب المواطن

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كشف برنامج حساب المواطن عن الحد الأقصى للسن عند تسجيل تابع بالبرنامج للحصول على الدعم، ردًا على استفسار أحد المواطنين قال فيه إنه يبلغ من العمر 29 عامًا، فهل يقبل النظام إضافته كتابع؟ وما حجم الدعم الذي سيحصل عليه؟
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لا يُشترط حدٌّ أقصى للسن، لافتة إلى أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيس (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66 لشهر مايو.
وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.