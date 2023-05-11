الحرب على المخدرات رسالة دعم لكل متعاطٍ ووعيد لكل مروج

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أكد د. سامي الحمود، الخبير في مكافحة المخدرات، أن الحملة الكبرى التي تتبناها المملكة حاليًّا للحرب على المخدرات، هي فصل من الفصول التي تقودها للقضاء على تلك الآفة، وذلك من خلال العديد من الحملات التي شهدها التاريخ السعودي.
بعد إعلان #الحرب_على_المخدراتقد يهمّك أيضاً
لماذا هذا التوقيت !؟
و ماذا ينتظر عصابات الترويج !؟قد يهمّك أيضاً
القصة الكاملة هنا 👇🏻#يوسف_الغنامي#MBCinaWeek pic.twitter.com/xTmHyNAMpQ
— يوسف الغنامي (@PartOfYoussef) May 10, 2023
ولفت الحمود، خلال لقاء له مع قناة إم بي سي، إلى أن تلك الحملات تعكس صلابة الدولة وصرامتها ضد هذه الآفة، لاستعادة الأمن والاستقرار، فضلًا عن قوة المجتمع وبالذات الشباب، وحماية رؤيته ومستقبله.
وأكمل: اليوم احنا أمام حراك أمني كبير، نستنهض من المواطن التفاعل الإيجابي والإبلاغ عن عصابات الترويج، وذلك من خلال استشعار دوره، وأيضًا رسالة بين السطور إلى كل من ابتلى من المتعاطين، أو مرضى الإدمان، بأن النظام السعودي كفل لهم كل رعاية صحة بدون أي مسائلة قانونية، وذلك بالنسبة للمتعاطي، وفي المقابل لا هوادة ولا تهاون مع المروجين، فالحملة كما عنونت، وانتشر خبرها ستقف بالمرصاد لهؤلاء.