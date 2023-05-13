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بهدف توفير الوقت والجهد

الداخلية تقدم خدمة الأحوال المدنية للسعوديين بالكويت

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
الداخلية تقدم خدمة الأحوال المدنية للسعوديين بالكويت
المواطن - واس

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قدمت وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الوزارة للأحوال المدنية، خدمة “الأحوال في الخارج” للمواطنين المقيمين في دولة الكويت، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

توفير الوقت والجهد

وتتمثل خدمة “الأحوال في الخارج” في تقديم خدمات بطاقة الهوية الوطنية، إصدارًا وتجديدًا وبدل تالف وبدل مفقود، للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج في أماكن وجودهم، بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

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