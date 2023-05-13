الداخلية تقدم خدمة الأحوال المدنية للسعوديين بالكويت

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قدمت وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الوزارة للأحوال المدنية، خدمة “الأحوال في الخارج” للمواطنين المقيمين في دولة الكويت، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وتتمثل خدمة “الأحوال في الخارج” في تقديم خدمات بطاقة الهوية الوطنية، إصدارًا وتجديدًا وبدل تالف وبدل مفقود، للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج في أماكن وجودهم، بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.