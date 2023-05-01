الشرطة الأمريكية تعتقل طفلتين بسبب رسالة على مرآة حمام المدرسة

أقدمت السلطات الأمريكية على اعتقال طفلتين في الثالثة عشرة من العمر، بعد إعلان رغبتهما في قتل المتواجدين بمدرستهما، الجمعة المقبل.

تفاصيل الاعتقال

وأعلن قائد شرطة مقاطعة ليك بولاية فلوريدا، أنه تم اعتقال الطفلتين أثناء تواجدهما في المدرسة، عقب تلقي بلاغ عن اعتزامهما تنفيذ جريمة قتل جماعي.

ووفقًا لفوكس نيوز، كتبت الطفلتان على مرآة حمام المدرسة “إطلاق النار في المدرسة يوم الجمعة، الساعة 2، الجميع أموات”، وهي الرسالة التي قرأتها إحدى الطالبات لتقوم بإبلاغ المسؤولين في المدرسة الذين بدورهم تواصلوا مع الشرطة.

جدية التهديدات

وعُثر مع الطفلتين على الأقلام المستخدمة في كتابة رسالة التهديد، وتم اعتقالهما، ونقلهما إلى مركز الاحتجاز التابع إلى قسم الشرطة، فيما بدأت التحقيقات حول مدى جدية التهديدات التي أطلقتاها.

وشهدت الفترة الماضية عددًا من حوادث العنف التي ارتكبها وراح ضحيتها أطفال ومراهقون في الولايات المتحدة، من بينها إطلاق أطفال في مدارس ابتدائية الرصاص على معلميهم، وقتل مراهقين لزملائهم بسبب خلافات في الأماكن العامة.