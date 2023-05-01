الشرطة الأمريكية تعتقل طفلتين بسبب رسالة على مرآة حمام المدرسة الدراسة أون لاين اليوم بمدارس صامطة والعارضة يورجن كلوب يرفض الاعتذار لحكم مباراة ليفربول وتوتنهام لحظة وصول طائرة عسكرية هندية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة سودانية تضع مولودها بمفردها بعدما فر الجيران وتركوها اتحاد القدم يوافق على طلب 19 مدربًا سعوديًّا أردوغان: تحييد زعيم داعش بعملية استخباراتية في سوريا الوجبات السريعة تنقص الوزن بشرط لاعبو النجمة يحتفلون بالصعود لـ دوري يلو مع جماهيرهم تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%
أقدمت السلطات الأمريكية على اعتقال طفلتين في الثالثة عشرة من العمر، بعد إعلان رغبتهما في قتل المتواجدين بمدرستهما، الجمعة المقبل.
وأعلن قائد شرطة مقاطعة ليك بولاية فلوريدا، أنه تم اعتقال الطفلتين أثناء تواجدهما في المدرسة، عقب تلقي بلاغ عن اعتزامهما تنفيذ جريمة قتل جماعي.
ووفقًا لفوكس نيوز، كتبت الطفلتان على مرآة حمام المدرسة “إطلاق النار في المدرسة يوم الجمعة، الساعة 2، الجميع أموات”، وهي الرسالة التي قرأتها إحدى الطالبات لتقوم بإبلاغ المسؤولين في المدرسة الذين بدورهم تواصلوا مع الشرطة.
وعُثر مع الطفلتين على الأقلام المستخدمة في كتابة رسالة التهديد، وتم اعتقالهما، ونقلهما إلى مركز الاحتجاز التابع إلى قسم الشرطة، فيما بدأت التحقيقات حول مدى جدية التهديدات التي أطلقتاها.
وشهدت الفترة الماضية عددًا من حوادث العنف التي ارتكبها وراح ضحيتها أطفال ومراهقون في الولايات المتحدة، من بينها إطلاق أطفال في مدارس ابتدائية الرصاص على معلميهم، وقتل مراهقين لزملائهم بسبب خلافات في الأماكن العامة.