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القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية
المواطن - فريق التحرير

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اصطحب رائد الفضاء السعودي علي القرني معه إلى محطة الفضاء الدولي القهوة السعودية والتمر الصقعي.

القهوة والتمر في محطة الفضاء الدولية

وأضاف القرني في مقطع فيديو: “أنا وريانة اصطحبنا معنا القهوة السعودية ونشرب منها يومياً، ولدينا الطعام المجفف يحتاج فقط إلى إضافة الماء”.

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وتابع علي القرني “هنا أيضا معنا طعام جاهز يحتاج إلى تسخين فقط”.

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