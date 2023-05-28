القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن
اصطحب رائد الفضاء السعودي علي القرني معه إلى محطة الفضاء الدولي القهوة السعودية والتمر الصقعي.
وأضاف القرني في مقطع فيديو: “أنا وريانة اصطحبنا معنا القهوة السعودية ونشرب منها يومياً، ولدينا الطعام المجفف يحتاج فقط إلى إضافة الماء”.
وتابع علي القرني “هنا أيضا معنا طعام جاهز يحتاج إلى تسخين فقط”.
فيديو | لأول مرة.. القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية #نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/gRGDPS49oh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2023