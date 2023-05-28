بدء اكتتاب الأفراد في طرح “مرنة للتمويل” السعودية

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يبدأ اليوم الأحد، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام لشركة المرابحة المرنة للتمويل (مرنة) السعودية وينتهى غدًا 29 مايو .
وتعمل شركة “البلاد للاستثمار”، كمستشار مالي، ومدير للسجل، وضامن للطرح.
وفي يوم 22 مايو الجاري أعلنت شركة البلاد للاستثمار “البلاد المالية”، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة “المرابحة المرنة للتمويل” عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 14.60 ريالاً للسهم الواحد، وامتدت فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات من 14 إلى 18 مايو الجاري.
وذكرت شركة البلاد للاستثمار أنه سيتم تخصيص 2.14 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من شريحة المستثمرين الأفراد كحد أقصى.
وتسعى شركة المرابحة المرنة إلى جمع ما يصل إلى 312.9 مليون ريال (83.4 مليون دولار) .