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بركان جبل إتنا يثور من جديد ويفزع إيطاليا

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
بركان جبل إتنا يثور من جديد ويفزع إيطاليا
المواطن - فريق التحرير

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ثار جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، اليوم الأحد، مما أدى إلى إطلاق الرماد على كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية، ما دفع السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار تلك المدينة.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، الذي يراقب إتنا عن كثب، أن الغطاء السحابي في يوم ممطر كان يعيق مناظر الثوران، والذي غالبًا ما يقدم عرضًا مذهلًا للحمم البركانية المشتعلة أثناء عدم حدوث البركان.

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لا إصابات

وقال المعهد إن الرماد قد سقط على كاتانيا وبلدة واحدة على الأقل على منحدرات جبل إتنا المأهولة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

بركان جبل إتنا يثور من جديد ويفزع إيطاليا

وقال التلفزيون الإيطالي الحكومي، من كاتانيا، إن مطار المدينة سيغلق على الأقل حتى مساء الأحد، كما ذكر مطار المدينة  أنه تم تعليق عمليات الطيران مؤقتًا بسبب تساقط الرماد، وفي الوقت نفسه، أشار المعهد إلى أن أجهزة الرصد سجلت أدلة على تصاعد الاهتزازات في الأيام الأخيرة.

دوي انفجار

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) إن سكان بلدتي أدرانو وبيانكافيلا تحدثوا عن سماع دوي انفجار صاخب من البركان الأحد، علمًا بأن وكالة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية قد أشارت، الخميس الماضي، في تحذير، إلى أنه في ضوء زيادة النشاط البركاني، يمكن أن تحدث تغيرات مفاجئة في نشاط إتنا.

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