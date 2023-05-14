بوروسيا دورتموند يواصل مطاردة بايرن ميونخ

يواصل نادي بوروسيا دورتموند، مطاردة غريمه بايرن ميونخ وذلك في ترتيب الدوري الألماني، بعد مرور 32 جولة.

ومع تبقي جولتين على نهاية الدوري الألماني، يتواجد بايرن ميونخ في المركز الأول برصيد 68 نقطة، ويتواجد دورتموند في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ32 من الدوري الألماني، انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بفوز كولن على هيرتا برلين بخماسية مقابل هدفين، وفي مباريات أمس السبت، فاز البايرن على شالكة بسداسية دون رد، وفاز بوخوم على أوجسبورج بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز فولفسبورج على هوفنهايم بثنائية مقابل هدف، وفاز آينتراخت فرانكفورت على ماينز بثلاثية دون رد، أما يونيون برلين ففاز على فرايبورج برباعية مقابل هدفين، وفاز دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة بخماسية مقابل هدفين.

وتُلعب حاليًا مباراة لايبزيج ضد فيردر بريمن، بينما تعادل شتوتجارت عصر اليوم الأحد، مع نادي باير ليفركوزن بهدف لكل فريق.

بوروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ

وسجل خماسية بوروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ، كل من “مالين وجود بيلينجهام وسيباستيان هالر هدفين وجيوفاني ريينا هدف، بينما سجل لفريق مونشنجلادباخ، كل من رامي بن سبعيني ولارس ستيندل.

بينما فاز بايرن ميونخ على شالكة أمس بسداسية دون رد في الجولة الـ32 من الدوري الألماني، حيث نجح البايرن، في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من الألماني توماس مولر ومواطنه جوشوا كيميش في الدقيقتين الـ22 والـ30.

وفي الشوط الثاني، واصل البايرن ضغطه وتألقه ليضيف اللاعب الألماني سيرجي جنابري هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ65.

وعاد اللاعب الفرنسي ماتيس تيل ليضيف الهدف الخامس لـ البايرن ضد شالكة في الدقيقة الـ80، ثم عزز اللاعب المغربي نصير مزراوي من تقدم البايرن بالهدف السادس في الدقيقة التسعين.

وبعد المباراة، أصبح رصيد بايرن ميونخ 68 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد نادي شالكة عند 30 نقطة في المركز الـ16 في جدول الترتيب.