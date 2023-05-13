تحذير: الكافيين في مشروبات الطاقة أخطر من الشاي والقهوة

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كشف الدكتور أحمد العمار، المتخصص في الصحة العامة، أن مادة “الكافيين” الموجودة في الشاي والقهوة، غير مضرة بعكس الموجود في مشروبات الطاقة التي قد تسبب الوفاة.
المتخصص في الصحة العامة د. أحمد العمار:قد يهمّك أيضاً
الكافيين الموجود في القهوة والشاهي غير مضر بعكس الموجود في مشروبات الطاقة التي قد تسبب الوفاة
المزيد في هذا اللقاء @Dr_alammar1#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/L7IFiZB2Jg
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 13, 2023
وأوضح العمار خلال مداخلة ببرنامج “في أسبوع” على قناة “”mbc، أن الكافيين الموجود بالشاي والقهوة يعد من المركبات المصنفة كمركب آمن للفئات التي بإمكانها استهلاكه.
ولفت إلى أن الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة يختلف كلية عن مشروبات الشاي والقهوة.
وأكد أن الكافيين مركب آمن، ينصح باستهلاكه اليومي للأشخاص الذين لا يعانون من حساسية الكافيين بمقدار لا يتجاوز 400 مليجرام.
وأشار إلى أن الشاي والقهوة من المشروبات المفيدة، لكن ينصح بضرورة الابتعاد عن القهوة المحلاة والتي بها إضافات ومبيضات، فضلًا عن الابتعاد عن مشروبات الطاقة لأنها ضارة ولا يوجد بها أي فائدة صحية وقد تسبب مضاعفات خطيرة.
وتابع العمار أن مشروبات الطاقة هي عبارة عن مياه وسكر وكافيين مبالغ فيه، وهي لا تعطي طاقة، فتجعل من يشربها مستيقظ ولكن بدون شعور بنشاط، وبدون زيادة في الكفاءة، وإدمانها نظرًا لاحتوائها على سكر عالٍ.
وأكد أن المخاطر الطبية التي تلحق بالشخص المعتاد على تناول مشروبات الطاقة، تسبب التوتر والقلق والشعور بالعصبية، وخمول بعد طاقة مزيفة ومشاكل بالقلب، وارتفاع معدل نبضات القلب وعدم انتظامها، كما تسبب هشاشة عظام، وقرح في المعدة.