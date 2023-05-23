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دخول مستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات بالسعودية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
دخول مستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن دخول مستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات في السعودية.

استثمارات جديدة

وقال القصبي في تصريحات لقناة “العربية”، إن اليوم بالنسبة لهيئة المواصفات يوم تاريخي حيث نعلن عن دخول شركتين كمستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات، مؤكدًا أنهم كانوا يعملون منذ فترة لتحديد شروط الاستثمار في هذا المجال.

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ولفت إلى أن فتح الاستثمار جاء لإيجاد منافسة عادلة في السوق بين المستثمرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة الخاصة بالفحص الدوري.

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تغطية شبكات المدن

وعن المستثمرين الجدد، أوضح القصبي أنه تم تسليمهما التراخيص لشركتين وهما يغطيان شبكتين كل شبكة تغطي مجموعة من مدن السعودية من ضمنها المدن الرئيسية.

وأشار إلى أن هيئة الفحص تعتزم خلال شهر إدخال مستثمرين اثنين إضافيين، وبذلك يكون مجموع المستثمرين 4 مستثمرين، ومع نهاية الشهر المقبل يصبح العدد 6 مستثمرين يتوزعون على مختلف مناطق السعودية.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع الهام إلى تحسين جودة خدمات الفحص الدوري، تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين المستفيدين من المواطنين والمقيمين، وفتح باب الاستثمار لتوطين الوظائف للشباب وإيجاد خدمات متطورة وتعتمد على التقنية في هذا المجال.

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