رشق عمدة إسطنبول المعارض بالحجارة أثناء تجمع انتخابي

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وثقت وسائل إعلام تركية لحظة مغادرة عمدة إسطنبول المعارض والمرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس الجمهورية، أكرم إمام أوغلو، تجمعًا انتخابيًّا شارك فيه في مدينة أرضروم شرق تركيا، بعد رشق الحضور له بالحجارة.
ووصل إمام أوغلو إلى أرضروم اليوم الأحد لحضور تجمع انتخابي، وفي وقت سابق من ذلك اليوم نظم تجمعات في مدينتي سيواس وكوروم.
وبعد وقت قصير من بدء التجمع، وحين كان يلقي إمام أوغلو خطابه من على سطح حافلة تعرض للرشق بالحجارة من قبل مجهولين. مما دفعه لإيقاف خطابه وصعود الحافلة، وبعد ذلك غادر الموقع.
وصرح إمام أوغلو في وقت لاحق أنه “رأى 10- 15 شخصًا رشقوه بالحجارة”.
ولفت إلى أنه لا يعتبر المهاجمين من سكان أرضروم. ودعا حاكم المدينة إلى الاستقالة بسبب الحادث.