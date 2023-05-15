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إضافة إلى غرامة مالية ألف دينار

سجن الغنوشي سنة لوصفه الأمن التونسي بالطاغوت

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
سجن الغنوشي سنة لوصفه الأمن التونسي بالطاغوت
المواطن - فريق التحرير

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قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عام واحد، مع غرامة مالية بألف دينار في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ووفق “موزاييك” فإن ملف القضية يتعلّق بشكوى كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ راشد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة “طواغيت”، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته، ورأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودون بالعبارة.

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تمجيد الإرهاب

وتجدر الإشارة إلى أنّ راشد الغنوشي مُحال على ذمّة هذه القضية بحالة سراح، وقد وُجّهت إليه تُهم تتعلّق بتمجيد الإرهاب.

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وكان رشدي بن رمضان، المساعد الأول لوكيل الجمهورية التونسية، بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، قد كشف عن صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

قضية شركة أنستالينغو

وتابع المتحدث، قائلًا: بطاقة الإيداع صدرت فيما يعرف بقضية شركة أنستالينغو، وفقًا لتصريح لإذاعة موزاييك.

وأردف ابن رمضان أن الغنوشي امتنع عن الحضور لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قصد إعادة استنطاقه فيما يعرف بقضية “شركة أنستالينغو”.

وواصل قاضي التحقيق، النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة تفرض إعادة الاستماع إليه وتذكيره بأن المحكمة كانت قد أبقت الغنوشي في حالة سراح عند سماعه أول مرة يوم 10 نوفمبر 2022، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد أيدت يوم 29 نوفمبر 2022، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 القاضي بإبقاء الغنوشي في حالة سراح باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي “إنستالينغو”.

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