Icon

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
لتفاوضه مع عصابات خلال فترة ولايته

سجن رئيس سابق 14 عامًا

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
سجن رئيس سابق 14 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حكم قاض على رئيس السلفادور السابق ماوريسيو فونيس، اليوم الإثنين، بالسجن أربعة عشر عامًا لتفاوضه مع عصابات خلال فترة ولايته.

أسباب السجن

وبدأت محاكمة فونيس الذي يعيش في نيكاراغوا في أبريل الماضي.

قد يهمّك أيضاً
قنصلية المملكة في إسطنبول: نقل مواطن بالإخلاء الطبي إلى الرياض

قنصلية المملكة في إسطنبول: نقل مواطن بالإخلاء الطبي إلى الرياض

مجلس الوزراء يوافق على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور

مجلس الوزراء يوافق على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور

وعدلت السلفادور قوانينها العام الماضي للسماح بإجراء المحاكمات الغيابية.

ووجه الادعاء لفونيس اتهامات بالارتباط بجهات غير مشروعة والفشل في الاضطلاع بمهامه لتفاوضه لإبرام هدنة مع العصابات عام 2012.

ونفى فونيس التفاوض مع العصابات أو منح قادتها أي امتيازات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة