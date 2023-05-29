سجن رئيس سابق 14 عامًا

حكم قاض على رئيس السلفادور السابق ماوريسيو فونيس، اليوم الإثنين، بالسجن أربعة عشر عامًا لتفاوضه مع عصابات خلال فترة ولايته.

أسباب السجن

وبدأت محاكمة فونيس الذي يعيش في نيكاراغوا في أبريل الماضي.

وعدلت السلفادور قوانينها العام الماضي للسماح بإجراء المحاكمات الغيابية.

ووجه الادعاء لفونيس اتهامات بالارتباط بجهات غير مشروعة والفشل في الاضطلاع بمهامه لتفاوضه لإبرام هدنة مع العصابات عام 2012.

ونفى فونيس التفاوض مع العصابات أو منح قادتها أي امتيازات.