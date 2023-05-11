شابة مغربية تحطم واجهة محل للسرقة

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وثق مقطع فيديو إقدام شابة مغربية على تحطيم واجهة محل في أحد شوارع العاصمة الرياض بغرض السرقة، لتتفاخر بفعلتها على الملأ.
مقطع متداول في #المغرب يظهر سيدة تبدو في حالة غير طبيعية أثناء تكسيرها واجهة محل بأحد أحياء العاصمة المغربية #الرباط، قبل أن تسرق حقيبة يدوية معروضة بداخله.قد يهمّك أيضاً
عناصر الشرطة المغربية أوقفت المشتبه بها بعد وقت وجيز من الواقعة، وتم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن ظروف… pic.twitter.com/U8k8C76Jrrقد يهمّك أيضاً
— قناة الحرة (@alhurranews) May 11, 2023
وأظهر المقطع المتداول شابة “في حالة غير طبيعية” عمدت إلى تكسير الواجهة الزجاجية لمحل تجاري بحي أكدال بمدينة الرباط وسرقة بضاعة كانت معروضة به، وفق موقع “هسبريس”.
وعقب انتشار الفيديو، تفاعلت ولاية أمن الرباط بسرعة وجدية كبيرة، دفعت مديرية الأمن الوطني لإصدار بيان أكدت فيه أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط كشفت أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حالياً مصالح منطقة أمن “حسان أكدال” بمدينة الرباط.
كذلك أكدت أن “التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن توقيف المشتبه فيها بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.