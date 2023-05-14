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راتبه 6 آلاف ريال ولا يغطي احتياجاتها

طالبت زوجها بتغيير الأثاث: إما طلبي أو أخلعك

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
طالبت زوجها بتغيير الأثاث: إما طلبي أو أخلعك
المواطن - فريق التحرير

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كشف صانع المحتوى مبارك المبارك، واقعة غريبة تعرض لها صديقه، وكان يبكي على إثرها، ذلك بعد أن هددته زوجته بخلعه في حالة لم يوافق على طلبها ويغير لها أثاث المنزل.

تهديد بالخلع

وأوضح المبارك، خلال مقطع فيديو عرضته قناة الرسالة، أن زوجة زميله هددته بالخلع في حالة لم يوافق على طلبها ويغير أثاث البيت وعمل ديكوراته بالشكل الذي تختاره، وقالت له: يا إما تسوي لي طلبي، وإلا والله لأخلعك!.

وتابع: طلب مني زميلي أن أكلم زوجته، موضحًا أن هذا الرجل راتبه 6 آلاف ريال، وهذا المبلغ لا يغطي احتياجاتها التي تبغاها، وعليه ديون وإيجار، وهي عندها 5 عيال.

وأضاف المبارك: بالفعل كلمتها وقلت لها إن الحد الائتماني لهذا الشخص، لا يكفي الحاجة التي أنتِ تبغيها، وحاولت أن أصلح الأمور.

نصائح ودعم

في غضون ذلك، وجه المبارك رسالة للناس من خلال هذا الموقف الذي شهده بنفسه قائلًا: أم 5 عيال تبغى تخسر بيتها عشان بعض التمثل والتظاهرات التي يفتعلها المشاهير عبر سناب.

ونصح المتابعين قائلًا: لا يغرنكم مظاهر الناس، بعضهم يصطنع السعادة وهو في الحقيقة مديون وما يعلم ما في نفسه إلا الله، يا ناس لا تدمروا بيوتكم بسبب بعض مشاهير التمثيل، والله البعض منهم يستأجر السيارة، ويدفع ما يملك حتى يظهر أمام الناس أنه “ما حد قده”.. بيتكم بيتكم.

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