عطل مفاجئ يضرب منصة تويتر

عانت منصة تويتر من أعطال وانقطاعات متعددة في جميع أنحاء العالم في وقت متأخر من ليلة الاثنين، وفقًا لـ موقع داون ديتيكتور.

عطل عام

وغرد الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: حاليًّا عطل عام في تويتر.

وأرفق عبدالله السبيعي صورة توضح العطل الذي ضرب منصة تويتر مؤخرًا.

وفي وقت سابق، أبلغ أكثر من 2000 شخص عن حالات انقطاع في “تويتر”، حيث تم الإبلاغ عن 83% من حالات الانقطاع في إصدار متصفح سطح المكتب على عكس التطبيق.