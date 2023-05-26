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بعد شهر من استحواذ مصرف جيه بي مورغان عليه

فصل 1000 موظف من بنك فيرست ريبابليك الأمريكي

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
فصل 1000 موظف من بنك فيرست ريبابليك الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن بنك فيرست ريبابليك سرَّح نحو ألف من موظفيه، بعد شهر تقريباً من استحواذ مصرف جيه بي مورغان عليه.

عرض وظائف

وكان مصرف جيه بي مورغان قد عرض وظائف على الغالبية العظمى من موظفي بنك فيرست ريبابليك، البالغ عددهم 2700 تقريباً، قبل أن يشهد الأخير اضطرابات، وهو ما يعني أن 15 في المئة من موظفي البنك تم تسريحهم.

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وخفَّض فيرست ريبابليك بالفعل 25 في المئة من موظفيه قبل استحواذ جيه بي مورغان.

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وذكر البنك أن الموظفين الذين لم تعرض عليهم وظائف في جيه بي مورغان سيحصلون على أجر ومزايا إضافية بما يعادل 60 يوماً.

كما أن المدفوعات الإضافية لمن سيتم تسريحهم تعتمد على الفترة التي قضوها في فيرست ريبابليك.

أزمة فيرست ريبابليك

وتعد أزمة فيرست ريبابليك، الذي كان مقره في سان فرانسيسكو، ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.

وباع المنظمون جميع ودائعه ومعظم أصوله إلى جيه بي مورغان، بعد انهيار ثلاثة بنوك، منها سيغنتشر وسيليكون فالي، الأمر الذي هدد بتقويض الثقة في النظام المصرفي الأمريكي.

وتميزت هذه البنوك بودائع العملاء الكبيرة غير المؤمَّن عليها، وبتعامل صناعة التكنولوجيا معها، التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما جعل الاقتراض أكثر تكلفة.

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