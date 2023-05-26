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بعد فشل التأهل لدوري الأبطال

كلوب: محمد صلاح محق في رسالته

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
كلوب: محمد صلاح محق في رسالته
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، على رسالة نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري محمد صلاح بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

تعليق كلوب

وقال كلوب في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة: “ما كتبه محمد صلاح عبر حساباته، رد فعل طبيعي، وهو محق تمامًا، لقد رأيته قبل مران اليوم مبتسمًا، فهو ليس في حالة مزاجية سيئة”.

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كلوب ومحمد صلاح
كلوب وصلاح – المصدر theathletic

وتابع المدرب الألماني: “أدركنا منذ فترة طويلة أنه لن يكون موسمًا تاريخيًا، ولكننا جمعنا عددًا كبيرًا من النقاط بعد كأس العالم، وإذا حافظنا على نفس المعدل في الموسم المقبل سيكون الأمر جيدًا للغاية”.

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وأضاف كلوب: “بالطبع غياب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا، سيكون مشكلة كبيرة من الناحية المالية، ولكن على المستوى الرياضي سنخوض ليالي أوروبية في ملعب أنفيلد”.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

رسال محمد صلاح

وكان محمد صلاح قد وجه رسالة للجماهير، وقال: “لقد دُمرت تمامًا، لا يوجد أي عذر على الإطلاق.. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وفشلنا.. نحن ليفربول والتأهل للتشامبيونزليج هو الحد الأدنى”.

وتابع محمد صلاح في رسالته إلى الجماهير، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “أنا آسف، ولكن من المبكر تقييم الأمور بإيجابية أو صورة متفائلة، لقد خذلنا أنفسنا وجماهيرنا”.

وتأهل إلى النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي الممتاز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بطل البريميرليج، آرسنال الوصيف، مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث، ونيوكاسل يونايتد.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

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