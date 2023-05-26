محمد فؤاد يشعل جدة بحفله الأول: الجمهور السعودي أعظم ناس

أشعل المطرب المصري محمد فؤاد، حماس الجمهور في أولى حفلاته الغنائية بموسم جدة 2023، وسط ترحيب واسع لعودته للساحة الغنائية من جديد.

ألمع الأغاني

ألقى فؤاد باقة من ألمع أغانيه الشهيرة حبيبي يا وكمانانا وطمني عليك وحيران كده ليه، التي قام بغنائها ضمن أحداث فيلم إسماعيلية رايح جاي، فضلًا عن استذكاره الفنانة حنان ترك أمام الجمهور السعودي، قائلًا: فاكرين العظيمة حنان ترك الفنانة الراقية.

الجمهور السعودي

وأعرب فؤاد عن سعادته البالغة بعد إحياء أولى حفلاته بالسعودية، فضلًا عن حفاوة الاستقبال من قبل الجمهور السعودي، الذي وجه لهم تحيه خاصة، حيث قال: حلم إننا نغني لـ أعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده.

تفاعل وإشادة

بدورهم، أصداء الحفل وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت منصة تويتر تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور المحب للفنان –التسعينياتي- حيث قالت عربية بنت خالد: فنان كبير انظلم فنه في مصر مثله مثل بقية كثير فنانين اندفن فنهم، وأعادته السعودية للساحة الفنية وما قال إلا الصحيح حنا شعب نقدر الفنون، والتراث والحضارات.

وتابعت: أنا وحدة من جيل التسعينيات اللي إلى الآن أسمع أغانيه القديمة، مشيرة إلى أن المسرح كانوا يغنون أغاني محمد فواد قبله.

من جانبها، علقت هويدا قائلة: اللي شاغلين يصطادوا في المية العكرة، محمد فنان قدير ومحترم انصدم وتفاجئ من ترحيب الجمهور، وإن الكل بيغنوا أغانيه القديمة وبيطلبوها أبسط حاجه يسويها يشكر الجمهور والشعب والمنظمين والدولة لأنها كانت أفضل حفلة يسويها بحياته، مردفة: شكرًا لمصر لأنها بتنتج فنانين بهذا المستوى.