الدخل الشهري في مجال التكييف يصل لـ100 ألف ريال

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كشف المختص في مجال التكييف عبدالله السديس، عن الدخل الشهري للعمل في مجال التكييف، حيث يصل لـ100 ألف ريال.
وقال السديس في مقابلة مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” إن “الدخل الشهري من العمل في مجال التكييف ممتاز”.
وتابع : ” إذا كان عندك فرقة جيدة وأنت متابعهم فالدخل لا يقل عن 90 أو 100 ألف ريال”.
وفي سياق آخر، أكد أن متوسط العمر الافتراضي للتكييف هو 13 إلى 14 عامًا، نافيًا مسمى “نقص الفريون بالتكييف”.
وأوضح أن التكييف توجد به ماسورتان، ماسورة تسحب الفريون من الوحدة الخارجية وتنقله إلى الوحدة الداخلية، والثانية صغيرة تنقل الفريون من الوحدة الداخلية إلى الخارجية.
وأرجع سبب تسرب الفريون إلى عيوب في مواسير النحاس، ومن المفروض معالجة هذه المشكلة الأساسية، وليس تزويد التكييف بالفريون.
مختص بمجال التكييف: الدخل الشهري من العمل في مجال التكييف يصل لـ100 ألف @aboazoz1717@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bqB3tpmL6R
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 27, 2023