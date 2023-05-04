مروجو المخدرات في السعودية بقبضة المكافحة

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال حربها على المخدرات.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/jOCxJbkPUC
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 4, 2023
وقالت المديرية خلال مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على 4 مقيمين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وكذلك القبض على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وأضافت: كما تم القبض على مقيم بمنطقة جدة؛ لترويجه 10.1 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، والقبض على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وأردفت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الأمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
واستطردت: وتم القبض على 4 مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم مادة الأمفيتامين المخدر، وبحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية.
وأكملت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه 13.721 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر.