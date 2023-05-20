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عانت الضحية من إصابات بالغة

مقطع صادم في نيويورك لاعتداء وحشي وسرقة جماعية

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
مقطع صادم في نيويورك لاعتداء وحشي وسرقة جماعية
المواطن - فريق التحرير

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كشف فيديو صادم عن واقعة ضرب واعتداء وسرقة، كانت ضحيتها امرأة في مدينة نيويورك الأميركية، من قبل مجموعة من الشبان والشابات.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، كانت امرأة تبلغ 46 عامًا، تسير وحيدة في شارع برودواي حوالي الساعة 11:50 مساء، الخميس الماضي، عندما اقتربت مجموعة من 6 مشتبه بهم وبدأوا في توجيه اللكمات، وفقا للشرطة.

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إصابات بالغة

وبدأت موجة اللكمات على الرصيف، لكنها استمرت إلى الشارع، حيث سقطت الضحية على الأرض، بحسب المقطع الذي نشره حساب ويليامزبرغ نيوز على تويتر، كما يظهر  أن بعض أفراد المجموعة العدوانية، التي ضمت شبان وفتيات، قاموا بركل الضحية عندما كانت على الأرض.

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وقالت الشرطة إنهم استولوا على محفظة الضحية، التي تحتوي على هاتف محمول ومحفظة و25 دولاراً وبطاقات مصرفية، وعانت السيدة من إصابات بالغة وتم نقلها إلى مركز وودهول الطبي، حيث تم إدراجها في حالة مستقرة.

العنف في أمريكا

وبشكل عام، تظهر البيانات أن جميع أنواع العنف، من القتل أو الانتحار إلى إطلاق النار الجماعي، تسير في الغالب على مسار تصاعدي في الولايات المتحدة.

مقطع صادم في نيويورك لاعتداء وحشي وسرقة جماعية

وفي عام 2019، بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة 33 ألفًا و599 قتيلًا، وفي عام 2022، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 44 ألفًا و290 قتيلًا بزيادة قدرها 31 %، معظم هذه الوفيات هي حالات انتحار بسلاح ناري، تليها جرائم قتل.

كما شهدت حوادث إطلاق النار النشطة ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث إن تسعة من أعنف 10 عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في الولايات المتحدة حدثت بعد عام 2007.

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