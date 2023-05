مقطع صادم في نيويورك لاعتداء وحشي وسرقة جماعية

كشف فيديو صادم عن واقعة ضرب واعتداء وسرقة، كانت ضحيتها امرأة في مدينة نيويورك الأميركية، من قبل مجموعة من الشبان والشابات.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، كانت امرأة تبلغ 46 عامًا، تسير وحيدة في شارع برودواي حوالي الساعة 11:50 مساء، الخميس الماضي، عندما اقتربت مجموعة من 6 مشتبه بهم وبدأوا في توجيه اللكمات، وفقا للشرطة.

وبدأت موجة اللكمات على الرصيف، لكنها استمرت إلى الشارع، حيث سقطت الضحية على الأرض، بحسب المقطع الذي نشره حساب ويليامزبرغ نيوز على تويتر، كما يظهر أن بعض أفراد المجموعة العدوانية، التي ضمت شبان وفتيات، قاموا بركل الضحية عندما كانت على الأرض.

وقالت الشرطة إنهم استولوا على محفظة الضحية، التي تحتوي على هاتف محمول ومحفظة و25 دولاراً وبطاقات مصرفية، وعانت السيدة من إصابات بالغة وتم نقلها إلى مركز وودهول الطبي، حيث تم إدراجها في حالة مستقرة.

Video of the assault and robbery. pic.twitter.com/AMn0fZkJL7

— WILLIAMSBURG NEWS (@WMSBG) May 19, 2023