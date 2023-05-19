ناقد رياضي يهاجم خالد الغامدي بعد تعليق أشباه اللاعبين

هاجم الناقد الرياضي بندر الراشد، اللاعب خالد الغامدي لاعب نادي الشباب، وذلك بعد تصريحات الأخير الصادرة بعد خسارة الليث ضد نادي الوحدة أمس في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن.

وتحدث الراشد في برنامج ” برا الـ18″ المذاع على قناة SSC قائلًا: ” لإحصائيات الغامدي وجدت أنه لعب 3 مباريات إثنين منها بديلاً ومجموع الدقايق الذي لعبها 93 دقيقة في مباراة واحدة، وبحسب الأرقام فهذا يدل على أنه في مقدمة أشباه اللاعبين”.

ماذا قال خالد الغامدي؟

وكان الغامدي قال بعد فوز الوحدة على الشباب أمس: ” “الصراحة خالد البلطان رئيس النادي يحمل الفريق فوق رأسه لا يوجد دعم عضو شرف أو أي دعم من نوع آخر، في حين يوجد رؤساء أندية يحملون مزهرية”.

وواصل خالد الغامدي قائلًا: “لو كان خالد البلطان يملك الدعم الصحيح في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتعاقد النادي مع كبار اللاعبين وكان الدوري أصبح لنا، ولكن عدم وجود دعم جعل النادي يُبقي على أشباه اللاعبين”.

وأضاف: “لا أريد التعليق على من المقصود بأشباه اللاعبين، أنا قلت والإعلام يفسرها بطريقته”.

وخلال المباراة، وفي الشوط الأول، استغل اللاعب الفرنسي عبدالكريم يودا خطأ في التمرير من أحد لاعبي الشباب ليسدد الكرة معلنًا تقدم الوحدة في النتيجة في الدقيقة الـ13.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حافظ الوحدة على تفوقه ليفوز بهدف ويُصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ13، أما الليث فيتواجد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بعد خسارته.