والد ميسي ينفي انتقال نجله لـ الدوري السعودي: سنقرر بنهاية الموسم

نفى خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بيانًا عبر خاصية Story في حسابه في الإنستجرام، نفى فيه انتقال نجله لـ الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وقال خورخي في بيانه: “لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي فريق للموسم المقبل، لن يتم اتخاذ القرار أبدًا قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس سان جيرمان”.

وأضاف والد النجم الأرجنتيني: “يستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة، ولكن الحقيقة واحدة فقط، ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد شيء مع أي شخص، لا شفهي ولا موقّع”.

ميسي إلى الدوري السعودي

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قالت صبح اليوم الثلاثاء: إن النجم الأرجنتيني أنهى كافة التفاصيل للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جهته، أفاد نادي ميسي باريس سان جيرمان الفرنسي لوكالة فرانس برس، في بيان آخر، أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عامًا لا يزال ساريًا حتى 30 يونيو المقبل.

وقال مصدر ثانٍ في النادي الفرنسي: “لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر”.

يذكر أن النجم الأرجنتيني كان رفض التجديد مع باريس سان جيرمان مفضلًا الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية.