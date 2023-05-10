10 منتخبات عربية تشارك في كأس آسيا 2023

تشهد بطولة كأس آسيا 2023 مشاركة 10 منتخبات عربية في البطولة، وهو عدد أقل من عدد المنتخبات العربية التي شاركت في نسخة 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كأس آسيا 2023

وتشارك منتخبات “السعودية، قطر، لبنان، سوريا، الإمارات، فلسطين، العراق، الأردن، البحرين، سلطنة عُمان” في نسخة 2023 التي تنطلق بداية من 12 يناير وحتى 10 فبراير.

وشارك في نسخة 2019 11 منتخبًا عربيًّا، ونجحت قطر في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخها، بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف.

وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا 2023، كالتالي؛ قطر، الصين، طاجيكستان ولبنان في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية كلًّا من؛ أستراليا، أوزبكستان، سوريا والهند، فيما تواجدت منتخبات إيران، الإمارات، هونج كونج وفلسطين بالمجموعة الثالثة.

وضمت المجموعة الرابعة اليابان، إندونيسيا، العراق وفيتنام، ويتواجد في المجموعة الخامسة كل من؛ كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين، وجاءت المجموعة السادسة، كالتالي؛ المنتخب السعودي، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

نظام التأهل

ومن المقرر أن يتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 أول منتخبين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

وسوف تُلعب البطولة في 8 ملاعب في قطر، منها 7 ملاعب استضافت كأس العالم 2022 الذي تُوجت به الأرجنتين في ديسمبر الماضي.