12 يومًا تفصل المملكة عن بداية الصيف

كشف محلل الطقس عقيل العقيل أن هناك 12 يومًا تفصل المملكة عن بداية فصل الصيف، لافتًا إلى أن هناك توقعات بعودة هطول الأمطار ابتداء من الثلاثاء المقبل.

أمطار على المرتفعات

وقال العقيل في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن هناك توقعات بعودة هطول الأمطار على المرتفعات وقمم الجبال خاصة في مرتفعات منطقة عسير وما وقع شرقها وذلك بدءًا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتأثر منطقة الرياض أيضًا بالسحب الركامية الرعدية، ولا يستبعد تأثر العاصمة بهذه السحب بدءًا من الثلاثاء القادم وحتى السبت.

ولفت “كما تتأثر بالسحب الركامية منطقة القصيم وبعض أجزاء منطقة حائل والسواحل الشرقية من المملكة وخاصة الشمالية الشرقية”.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكد العقيل، أن مدن الساحل الشرقي من المملكة تتعرض لرياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مما يؤدي إلى انخفاض واضح في مستوى الرؤية الأفقية.

وبشأن ارتفاع درجات الحرارة، أكد أن الارتفاع التدريجي على معظم مناطق المملكة مستمر، لافتًا إلى أنه باقِ أقل من 18 يومًا على دخول فصل الصيف عند علماء الأرصاد.