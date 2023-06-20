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يجب أن تكون الرخصة من نوع رخصة محل

إتاحة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في الجوف

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
إتاحة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في الجوف
المواطن - واس

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أتاحت أمانة منطقة الجوف خدمة تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ عبر منصة “بلدي”، لتقديم خدمات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة) ، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 1444/12/5ھـ بدون رسوم؛ وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ والتيسير على المستفيدين من خدمات الذبح.

وتوفر منصة بلدي خدمة تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ لمواكبة الطلب المتزايد على الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك وفق بعض الاشتراطات والإجراءات الميسرة، كما تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية في التحول الرقمي والتسهيل على المستفيدين دون تكبد عناء حجز موعد ومراجعة الجهات الحكومية.

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شروط تصريح ذبح الأضاحي

وبحسب منصة بلدي يجب توفر في طالب الترخيص ما يلي:

  • أن يكون لمقدم الطلب صفة على السجل التجاري/رقم 700.
  • يجب أن تكون الرخصة من نوع رخصة محل.
  • كما يجب أن تكون الرخصة حالتها سارية وألا تكون الرخصة موقوفة جزئيًــا على خدمة تصريح ذبح الأضحية.
  • يجب أن يكون موقع الرخصة مكتملًا كما يجب أن تكون بيانات رمز الاستجابة السريع للرخصة مكتملة.

التخفيف عن المنشآت

وتواصل الأمانة جهودها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، ونسبة رضا المستفيدين، حيث تهدف خدمة تصريح ذبح الأضاحي إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج وعيد الأضحى، والتخفيف عن أصحاب المنشآت والمستفيدين وتمكينهم من ذبح الأضاحي بسهولة دون تكّبد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، على أن تقدم الخدمة وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بھا صاحب المنشأة لضمان تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

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