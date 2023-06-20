إتاحة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في الجوف

أتاحت أمانة منطقة الجوف خدمة تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ عبر منصة “بلدي”، لتقديم خدمات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة) ، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 1444/12/5ھـ بدون رسوم؛ وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ والتيسير على المستفيدين من خدمات الذبح.

وتوفر منصة بلدي خدمة تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ لمواكبة الطلب المتزايد على الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك وفق بعض الاشتراطات والإجراءات الميسرة، كما تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية في التحول الرقمي والتسهيل على المستفيدين دون تكبد عناء حجز موعد ومراجعة الجهات الحكومية.

التخفيف عن المنشآت

وتواصل الأمانة جهودها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، ونسبة رضا المستفيدين، حيث تهدف خدمة تصريح ذبح الأضاحي إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج وعيد الأضحى، والتخفيف عن أصحاب المنشآت والمستفيدين وتمكينهم من ذبح الأضاحي بسهولة دون تكّبد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، على أن تقدم الخدمة وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بھا صاحب المنشأة لضمان تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.