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الملياردير الذي أحدث تغييرًا كبيرًا بتاريخ البلاد

إيطاليا تودع برلسكوني بالدموع في جنازة مهيبة حضرها الآلاف

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ صباحاً
إيطاليا تودع برلسكوني بالدموع في جنازة مهيبة حضرها الآلاف
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تجمع أكثر من 10 آلاف إيطالي، أمس الأربعاء، في ساحة كاتدرائية ميلانو للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.

لقطات من الجنازة

ونشرت بلومبرج، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، لقطات من حضور الآلاف للجنازة المهيبة، حيث أقامت السلطات الإيطالية جنازة رسمية وحدادًا في وداع رئيس وزرائها الراحل، الذي توفي الاثنين الماضي عن عمر يناهز 86 عامًا.

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وتجمع أنصار برلسكوني خارج منزله قرب ميلانو لتوديع الملياردير الذي لعب دورًا كبيرًا في المشهد السياسي في بلاده وفي عالم الأعمال وكرة القدم لنحو ثلاثة عقود.

تجمع أنصار برلسكوني

ورفع عدد كبير من المحتشدين أعلام حزب “فورزا إيطاليا” الذي كان يتزعمه برلسكوني، بالإضافة إلى أعلام فرق كرة القدم في المدينة، بما في ذلك فريق “ميلان إيه سي”.

وقد بدأت الجنازة الرسمية للملياردير الذي توفي الاثنين عن 86 عامًا بسرطان الدم في الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية ميلانو.

وتجمع أنصار برلسكوني، منذ الثلاثاء الماضي، خارج منزله قرب ميلانو على الرغم من الأمطار لتوديع الملياردير الذي أحدث تغييرًا كبيرًا في المشهد السياسي وعالم الأعمال وكرة القدم لنحو ثلاثة عقود في إيطاليا.

تنكيس الأعلام

كما تجمع أيضًا مئات من الأنصار، أمس الأربعاء، وراء حواجز أقامتها الشرطة بالقرب من الكاتدرائية. ووضعت أكاليل ورود على الدرجات المؤدية إلى الفناء الأمامي.

وقد نكست الأعلام في جميع أنحاء إيطاليا فوق المباني العامة وفي ميلانو حيث تبث المراسم على شاشات عملاقة موضوعة في الساحة الشهيرة في عاصمة لومبارديا والساحة الأمامية للكاتدرائية ليتاح متابعتها للذين لا يستطيعون الدخول.

جنازة رسمية

وحضر رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني ونائباها ماتيو سالفيني وأنطونيو تاياني- نائب رئيس “إيطاليا إلى الأمام” (فورتسا إيطاليا) الذي أسسه برلوسكوني.

ويمثل زعيم الحزب الديمقراطي إيلي شلاين وزعيم حكومة يسار الوسط السابق ماتيو رينزي، من بين آخرين، المعارضة اليسارية ويسار الوسط.

كما شاركت ميلوني وسالفيني الزعيمان اليمينيان المتطرفان في الائتلاف الحاكم، في مراسم تأبينية مساء الثلاثاء في فيلا الملياردير في أركوري بالقرب من ميلانو. ويمثل المفوضية الأوروبية مفوضها للشؤون الاقتصادية الإيطالي باولو جينتيلوني رئيس الحكومة السابق.

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