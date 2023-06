إيطاليا تودع برلسكوني بالدموع في جنازة مهيبة حضرها الآلاف

تجمع أكثر من 10 آلاف إيطالي، أمس الأربعاء، في ساحة كاتدرائية ميلانو للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.

ونشرت بلومبرج، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، لقطات من حضور الآلاف للجنازة المهيبة، حيث أقامت السلطات الإيطالية جنازة رسمية وحدادًا في وداع رئيس وزرائها الراحل، الذي توفي الاثنين الماضي عن عمر يناهز 86 عامًا.

وتجمع أنصار برلسكوني خارج منزله قرب ميلانو لتوديع الملياردير الذي لعب دورًا كبيرًا في المشهد السياسي في بلاده وفي عالم الأعمال وكرة القدم لنحو ثلاثة عقود.

ورفع عدد كبير من المحتشدين أعلام حزب “فورزا إيطاليا” الذي كان يتزعمه برلسكوني، بالإضافة إلى أعلام فرق كرة القدم في المدينة، بما في ذلك فريق “ميلان إيه سي”.

EARLIER: A funeral service for Silvio Berlusconi, the flamboyant media mogul who served as Italy’s longest-serving postwar prime minister was held in Milan.

His tenure was plagued by sex scandals and allegations of corruption https://t.co/MVuG7Jr77W pic.twitter.com/fnpKmmYi1m

