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بسبب الديون المعدومة

ارتفاع أسعار تأمين المركبات في السعودية 200 %

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
ارتفاع أسعار تأمين المركبات في السعودية 200 %
المواطن - فريق التحرير

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يشهد سوق تأمين المركبات في السعودية ارتفاعًا في الأسعار منذ أزمة كورونا فبدأ بـ30% ووصل إلى 200% وسط تساؤلات حول الأسباب التي جعلت الأمر لا يزال مستمرًا حتى اليوم.

ومن أبرز الأسباب التي أعلنتها شركات التأمين، كثرة الحوادث في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النقل والإدارة العامة للمرور عن عكس ما يقولون، موضحين أن نسبة الحوادث بالسعودية انخفضت بشكل كبير.

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زيادة سوق التأمينات

وحسب تقرير برنامج “mbc في أسبوع”، أكد موفق الحبشي مستشار تأمين، أن سوق تأمين المركبات في السعودية زاد بشكل كبير وبصورة واضحة على غير العادة، فهناك أسعار فلكية في التأمين.

وأوضح الحبشي أن وزارة النقل صرحت بأن الحوادث في السعودية قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار سوق تأمين المركبات ليس بسبب الحوادث ولكن نتيجة ديون معدومة.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك سجل في المرور مثل السجل الائتماني في البنوك، لتوضيح حجم الحوادث عند الشخص وحجم المخالفات، حتى يتم محاسبته عليها ويكون التأمين له منخفض.

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