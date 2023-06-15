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هناك زيادة 28% في نسبة مراجعي العيادات الخارجية

ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55%

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55%
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت نسب عدد المقبلين على علاج الإدمان في السعودية بنسبة 50%، منذ بدء حملة الحرب على المخدرات.

وأفادت قناة الإخبارية، أن نسبة الإقبال على التعافي من الإدمان في مجمع إرادة الرياض ارتفعت بنسبة 33%، مشيرة إلى أن ذلك بين من حضروا في سيارات الإسعاف والطوارئ.

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ولفتت القناة إلى أن هناك زيادة 28% بنسبة مراجعات العيادات الخارجية، وزيادة في التنويم بنسبة 11%، أما زيادة السعة السريرية في الإدمان فبما يقارب 50%.

رحلة التعافي

واحتفى مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أمس بدفعة جديدة من المتعافين من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذين أنهوا البرنامج العلاجي والتأهيلي بمركز منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة.

وذكر المدير التنفيذي للمجمع، الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن المجمع فعّل العيادات الافتراضية لخدمات الإدمان والطب النفسي الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون، والتي تستهدف 500 مريض أسبوعيًّا.

تزايد الإقبال الطوعي

وكشف أن الإقبال الطوعي على الخدمة في المجمع وحضور المريض برغبته شهد تزايدًا واضحًا خصوصًا في مجال علاج الإدمان خلال الفترة التي شهدت تنفيذ الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات مقارنة بالفترة السابقة لها، حيث كان هناك زيادة بنسبة 33% في عدد المرضى الذين حضروا للإسعاف والطوارئ، وزيادة 28% في نسبة مراجعي العيادات الخارجية، وزيادة في التنويم بنسبة 11.6%، كما كانت هناك زيادة في عدد المتعافين الذين انضموا إلى برنامج منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة بنسبة بلغت 18%، وزيادة في عدد المسوحات الأولية التي قام بها قسم المختبر عن مواد التعاطي بنسبة بلغت 48%، إضافة لزيادة بنسبة 55% في عدد الملفات الطبية الجديدة التي تم فتحها خلال الحملة.

 

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