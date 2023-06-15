ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55%

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ارتفعت نسب عدد المقبلين على علاج الإدمان في السعودية بنسبة 50%، منذ بدء حملة الحرب على المخدرات.
وأفادت قناة الإخبارية، أن نسبة الإقبال على التعافي من الإدمان في مجمع إرادة الرياض ارتفعت بنسبة 33%، مشيرة إلى أن ذلك بين من حضروا في سيارات الإسعاف والطوارئ.
ولفتت القناة إلى أن هناك زيادة 28% بنسبة مراجعات العيادات الخارجية، وزيادة في التنويم بنسبة 11%، أما زيادة السعة السريرية في الإدمان فبما يقارب 50%.
واحتفى مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أمس بدفعة جديدة من المتعافين من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذين أنهوا البرنامج العلاجي والتأهيلي بمركز منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة.
وذكر المدير التنفيذي للمجمع، الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن المجمع فعّل العيادات الافتراضية لخدمات الإدمان والطب النفسي الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون، والتي تستهدف 500 مريض أسبوعيًّا.
وكشف أن الإقبال الطوعي على الخدمة في المجمع وحضور المريض برغبته شهد تزايدًا واضحًا خصوصًا في مجال علاج الإدمان خلال الفترة التي شهدت تنفيذ الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات مقارنة بالفترة السابقة لها، حيث كان هناك زيادة بنسبة 33% في عدد المرضى الذين حضروا للإسعاف والطوارئ، وزيادة 28% في نسبة مراجعي العيادات الخارجية، وزيادة في التنويم بنسبة 11.6%، كما كانت هناك زيادة في عدد المتعافين الذين انضموا إلى برنامج منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة بنسبة بلغت 18%، وزيادة في عدد المسوحات الأولية التي قام بها قسم المختبر عن مواد التعاطي بنسبة بلغت 48%، إضافة لزيادة بنسبة 55% في عدد الملفات الطبية الجديدة التي تم فتحها خلال الحملة.
فيديو | #وطن_بلا_مخدرات..
ارتفاع عدد المقبلين على علاج الإدمان بنسبة 55% منذ بدء حملة #الحرب_على_المخدرات #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/tOJUZG5JRh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2023