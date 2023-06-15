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ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%

الإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم في المملكة بنسبة 2.8% خلال مايو

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
الإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم في المملكة بنسبة 2.8% خلال مايو
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن أن نسبة التضخم في المملكة ارتفعت خلال شهر مايو الماضي لتبلغ 2.8%.

زيادة نسبة التضخم

وقالت الإحصاء، في تغريدة على “توتير”، إن سبب زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% .

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أسعار الأغذية والمشروبات

وأبانت “الإحصاء” أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 0.9% ، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بـ2.2%.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 1.6%.

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