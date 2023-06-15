الإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم في المملكة بنسبة 2.8% خلال مايو فوكس نيوز تصف بايدن بالديكتاتور الناشئ وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة وزارة الدفاع تعلن موعد التسجيل في الكليات العسكرية لحملة الثانوية اليوم.. بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بمعظم المناطق إيطاليا تودع برلسكوني بالدموع في جنازة مهيبة حضرها الآلاف مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن أن نسبة التضخم في المملكة ارتفعت خلال شهر مايو الماضي لتبلغ 2.8%.
وقالت الإحصاء، في تغريدة على “توتير”، إن سبب زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% .
وأبانت “الإحصاء” أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 0.9% ، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بـ2.2%.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 1.6%.