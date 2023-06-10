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تتهم موسكو بإبادة جماعية في أوكرانيا

العدل الدولية ترفض طلبًا أمريكيًا بخصوص قضية ضد روسيا

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
العدل الدولية ترفض طلبًا أمريكيًا بخصوص قضية ضد روسيا
المواطن - فريق التحرير

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رفضت محكمة العدل الدولية طلبًا أمريكيًا، اليوم السبت، بالتدخل في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، تتهمها فيها بشن حملة إبادة جماعية ضد الشعب الأوكراني.

استجابة لطلب روسيا

وأفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، بأن محكمة العدل الدولية استجابت لطلب روسيا، ورفضت بالإجماع الموافقة على طلب الولايات المتحدة المشاركة في القضية التي رفعتها أوكرانيا ضدها بموجب اتفاقية “الإبادة الجماعية”.

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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه خلال نظر المحكمة في الطلب الروسي، اضطرت رئيسة المحكمة الأمريكية جوان دونوغو إلى التنحي عن مهامها.

دعوى أوكرانية

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت في الـ 9 من يونيو الجاري، قرارًا غير مسبوق في تاريخ المحكمة، وذلك بقبول مشاركة 32 دولة كأطراف ثالثة في الدعوى التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية في 9 ديسمبر 1948.

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