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كان على متنها 4 أشخاص

انتشال جثتين لطاقم مروحية تونسية تحطمت في البحر

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
انتشال جثتين لطاقم مروحية تونسية تحطمت في البحر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس،عن انتشال جثتين لاثنين من طاقم مروحية سقطت في عرض البحر، بسواحل مدينة بنزرت، وعلى متنها 4 أشخاص.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت في بلاغ سابق عن فقدان الاتصال بمروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط (بنزرت) مساء الأربعاء وعلى متنها طاقم 4 أشخاص.، بحسب “إذاعة موزاييك التونسية”.

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فقدان طائرة

وجاء في بلاغ وزارة الدفاع الوطني: “متابعة لحادثة فقدان طائرة مروحية بمنطقة “كاب سيراط” ليلة الأربعاء، تؤكد وزارة الدفاع الوطني سقوط الطائرة في عرض البحر”.

وأضاف البلاغ: “تقوم حاليًا وحدات الغوص المختصة التابعة لجيش البحر بعملية انتشال الجثث، حيث تم إلى حد ما الآن انتشال جثتين وأجزاء من الحطام. ولا تزال عملية البحث جارية”.

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