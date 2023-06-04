بجعة تقود 3 مراهقين للسجن في نيويورك

ألقي القبض على 3 مراهقين في نيويورك، تتراوح أعمارهم (16, 17, 18) لصيدهم أنثى طائر البجع وطبخها ثم أكلها، ووصفت الصحف بأن زوجها الذكر أصبح وحيداً وهو حزين وسيتم إخراجه من البحيرة التي كان فيها حفاظاً على سلامته النفسية وقال المراهقون بأنهم اعتقدوا أنها مجرد بطة وليس بجعة.

تفاصيل الاعتقال

وتم تصوير عملية القبض ووضع الأصفاد على أحد المراهقين وتغطيتها من قِبل الإعلام وكان المراهق الذي يبلغ 18 يبتسم غير مدرك أن هذه جريمة ووصف الناس بأن ما قام به المراهق بـ(الوحشي) وتم التشهير به ونشر اسمه (أمان حسان) وقالوا بأن 4 من أطفال البجعة اختفت واتهموهم بخطفها لكنهم لم يأكلوا الصغار حسب الخبر.

وُجهت للمراهقين عدة تُهم جنائية من بينها (السرقة الكُبرى، الفساد، التآمر والتعدي على ممتلكات الغير)

وقامت الشرطة بعقد مؤتمر صحفي بعد الحادثة وقالوا إن المشتبه بهم قفزوا فوق السياج وأمسكوا بالبجعة وقتلوها ثم أكلوها.

وستتم محاكمة المراهق الذي يبلغ من العمر 18 عامًا بينما لن يُحاكم المتهمون الآخرون ولم يتم التشهير بهم لأن أعمارهم أقل من 18، سيمثل (أمان حسان) أمام القاضي في المحكمة يوم 16 يونيو القادم.

نصب تذكاري

وقام السكان بعد رؤية الأخبار بوضع نصب تذكاري للبجعة الراحلة حزناً عليها ووضعوا الورود وبعض كلمات الوداع لها، فيما قام آخرون بكتابة عريضة على الإنترنت بعنوان (العدالة للبجعة) يدعون فيها لفرض أقصى العقوبات على المشتبه بهم.

ولازال التحقيق جاريًا وشرطة بلدة “مانليوس” في نيويورك تطلب من أي شخص لديه معلومات قد تساعدهم في هذه القضية التواصل معهم على هذا الرقم 315682-8673.