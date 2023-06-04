Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
لصيدهم أنثى طائر البجع وطبخها ثم أكلها

بجعة تقود 3 مراهقين للسجن في نيويورك

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
بجعة تقود 3 مراهقين للسجن في نيويورك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقي القبض على 3 مراهقين في نيويورك، تتراوح أعمارهم (16, 17, 18) لصيدهم أنثى طائر البجع وطبخها ثم أكلها، ووصفت الصحف بأن زوجها الذكر أصبح وحيداً وهو حزين وسيتم إخراجه من البحيرة التي كان فيها حفاظاً على سلامته النفسية وقال المراهقون بأنهم اعتقدوا أنها مجرد بطة وليس بجعة.

تفاصيل الاعتقال

وتم تصوير عملية القبض ووضع الأصفاد على أحد المراهقين وتغطيتها من قِبل الإعلام وكان المراهق الذي يبلغ 18 يبتسم غير مدرك أن هذه جريمة ووصف الناس بأن ما قام به المراهق بـ(الوحشي) وتم التشهير به ونشر اسمه (أمان حسان) وقالوا بأن 4 من أطفال البجعة اختفت واتهموهم بخطفها لكنهم لم يأكلوا الصغار حسب الخبر.

قد يهمّك أيضاً
الجماهير تترقب عودة صراع رونالدو وميسي

الجماهير تترقب عودة صراع رونالدو وميسي

وسائل التواصل الاجتماعي تؤخر النوم ثلاث ساعات

وسائل التواصل الاجتماعي تؤخر النوم ثلاث ساعات

وُجهت للمراهقين عدة تُهم جنائية من بينها (السرقة الكُبرى، الفساد، التآمر والتعدي على ممتلكات الغير)

وقامت الشرطة بعقد مؤتمر صحفي بعد الحادثة وقالوا إن المشتبه بهم قفزوا فوق السياج وأمسكوا بالبجعة وقتلوها ثم أكلوها.

وستتم محاكمة المراهق الذي يبلغ من العمر 18 عامًا بينما لن يُحاكم المتهمون الآخرون ولم يتم التشهير بهم لأن أعمارهم أقل من 18، سيمثل (أمان حسان) أمام القاضي في المحكمة يوم 16 يونيو القادم.

نصب تذكاري

وقام السكان بعد رؤية الأخبار بوضع نصب تذكاري للبجعة الراحلة حزناً عليها ووضعوا الورود وبعض كلمات الوداع لها، فيما قام آخرون بكتابة عريضة على الإنترنت بعنوان (العدالة للبجعة) يدعون فيها لفرض أقصى العقوبات على المشتبه بهم.

ولازال التحقيق جاريًا وشرطة بلدة “مانليوس” في نيويورك تطلب من أي شخص لديه معلومات قد تساعدهم في هذه القضية التواصل معهم على هذا الرقم 315682-8673.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم