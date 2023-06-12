تدشين منصة جود إكرام الموتى

دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، منصة “جود إكرام الموتى” المتخصصة في تحسين وأتمتة ورفع مستوى خدمات إكرام الموتى، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعددٍ من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة إكرام الموتى الأهلية.

دعم الأعمال الخيرية

وتهدف منصة “جود إكرام الموتى” إلى دعم الأعمال الخيرية وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تسهيل وصول المتبرعين إلى فرص التبرع، وتوفير الخدمات للمستفيدين، وفق إجراءات موحدة وسريعة وسهلة للتيسير على ذوي المتوفين.

وتشمل الخدمات المقدمة من جمعيات إكرام الموتى تجهيز المتوفى ونقله وكفالة المغسل وتأمين خدمة نقل المشيعين وتوفير مظلات متحركة تقيهم حرارة الشمس أثناء الدفن والتشييع كما تضم الخدمات تأمين ادوات الحفر والمغاسل المتنقلة والتدريب والصيانة.

ويأتي دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمنصة “جود إكرام الموتى” في إطار جهودها لدعم مبادرات القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهام الأفراد في المشاركة المجتمعية، وتنمية الموارد المالية في القطاع الخيري والاستدامة المالية، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي.

يذكر أن “جود إكرام الموتى” منصة وطنية غير ربحية متخصصة في مجال إكرام الموتى تشرف عليها مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، وتقدم خدماتها وما تحصل عليه من مساهمات وتبرعات للجمعيات المختصة في مجال الموتى، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، كما يمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر الرابط: (هنا).