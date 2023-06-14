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وجهت له 37 تهمة

ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد المحاكمة

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد المحاكمة
المواطن - فريق التحرير

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احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع أنصاره بعيد ميلاده، وذلك بعد أن مثل أمام المحكمة، حيث وجهت إليه 37 تهمة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

ترامب يدفع ببراءته

وبينما كان الرئيس السابق يزور مطعمًا في ميامي بعد جلسة الاستماع للوائح الاتهام، غنى أنصار ترامب له عيد ميلاد سعيد، بمناسبة عيد ميلاده الـ77 حيث ولد في 14 يونيو 1946.

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ودفع ترامب ببراءته من كافة التهم الجنائية الـ37 الموجهة إليه من قبل المحكمة في ولاية فلوريدا في قضية احتفاظه بالوثائق السرية.

أمريكا في حالة تدهور

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جلسة المحكمة: هذا هو واحد من الأيام الأكثر حزنًا في تاريخ بلادنا، ونحن بلاد في حالة التدهور، علينا أن نكون جميعا أقوياء، وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي، الذين يدمرون بلادنا بشكل منهجي.

ترامب يحتفل بعيد ميلاد مع أنصاره في ميامي بعد المحاكمة

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