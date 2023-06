ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد المحاكمة

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع أنصاره بعيد ميلاده، وذلك بعد أن مثل أمام المحكمة، حيث وجهت إليه 37 تهمة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

وبينما كان الرئيس السابق يزور مطعمًا في ميامي بعد جلسة الاستماع للوائح الاتهام، غنى أنصار ترامب له عيد ميلاد سعيد، بمناسبة عيد ميلاده الـ77 حيث ولد في 14 يونيو 1946.

'HAPPY BIRTHDAY TRUMP': Fans sang their wishes to '45' in Miami Tuesday to acknowledge Trump's 77th birthday this June 14th. https://t.co/yQTsmPyJg1 pic.twitter.com/tbmD3iMMwT

— NEWSMAX (@NEWSMAX) June 14, 2023