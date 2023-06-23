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تعدُّد الألوان وأزياء الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
تعدُّد الألوان وأزياء الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
المواطن - فريق التحرير

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وصل حجاج بيت الله الحرام من كل حدب وصوب إلى المملكة من أجل تأدية فريضة الحج لهذا العام.

الحجاج المتعجلين

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تأدية فريضة الحج

وبحسب التقرير المصور الذي نشرته قناة “الإخبارية”، حول قدوم حجاج بيت الله الحرام من عدة جنسيات من جميع بقاع الأرض، فعلى الرغم من تنوع ألوان البشرة واختلاف الملابس إلا أنه بقي شيء واحد لا يتغير هو مناسك الحج التي يؤديها الجميع.

واستعرض التقرير أزياء الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج، من العراق والجزائر ودول إفريقية وأخرى آسيوية.

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