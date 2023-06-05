Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لمدة يومين إضافيين على الموعد المحدد

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلة بالشؤون المدرسية “شؤون المعلمين، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وأوضحت تعليم البكيرية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”انه تمديد التقديم لمدة يومين إضافيين على الموعد المحدد سابقاً علماً أن فترة التقديم الجديدة تنتهي مساء الأربعاء المقبل الموافق 18 ذو القعدة 1444 هـ.

قد يهمّك أيضاً
سقوط واجهة محل تجاري في رفحاء بسبب الرياح الهابطة

سقوط واجهة محل تجاري في رفحاء بسبب الرياح الهابطة

ضبط مواطنين وإحباط تهريب 340 كيلو قات في تبوك وجازان

ضبط مواطنين وإحباط تهريب 340 كيلو قات في تبوك وجازان

حصر معلمي التربية الخاصة

وفي وقت سابق، دعت وزارة التعليم إلى ضرورة حصر معلمي التعليم العام؛ العاملين في معاهد وبرامج التربية الخاصة.

وتهدف من تلك الخطوة إلى احتسابهم ضمن موجود التعليم العام، على أن يتم نقلهم حسب تخصصاتهم الأساسية إلى مدارس التعليم العام.

وعند الحاجة يتم تكليفهم في برامج ومعاهد التربية الخاصة؛ حسب دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم