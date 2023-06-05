تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلة بالشؤون المدرسية “شؤون المعلمين، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وأوضحت تعليم البكيرية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”انه تمديد التقديم لمدة يومين إضافيين على الموعد المحدد سابقاً علماً أن فترة التقديم الجديدة تنتهي مساء الأربعاء المقبل الموافق 18 ذو القعدة 1444 هـ.

حصر معلمي التربية الخاصة

وفي وقت سابق، دعت وزارة التعليم إلى ضرورة حصر معلمي التعليم العام؛ العاملين في معاهد وبرامج التربية الخاصة.

وتهدف من تلك الخطوة إلى احتسابهم ضمن موجود التعليم العام، على أن يتم نقلهم حسب تخصصاتهم الأساسية إلى مدارس التعليم العام.

وعند الحاجة يتم تكليفهم في برامج ومعاهد التربية الخاصة؛ حسب دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.