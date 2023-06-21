تناقض صارخ بين البحث عن ضحايا مركب الهجرة وغواصة الأثرياء المفقودة

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تناولت الصحف البريطانية عددًا من القضايا على رأسها المقارنة بين البحث عن ضحايا مركب غارق يقل مهاجرين وبين الغواصة المفقودة التي تقل أثرياء.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في مقال بعنوان “مساعدة من يواجهون خطر البحر”، إن عملية مكثفة تجري للعثور على الغواصة المنكوبة وركابها وإنقاذهم، ويبحث خفر السواحل الأمريكي والقوات المسلحة الكندية والسفن التجارية عن غواصة تيتان، التي فقدت خمسة على متنها أثناء الغوص في حطام تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي، كما تراقب وزارة الدفاع البريطانية الوضع.
وأضافت الجارديان “البحث عن الغواصة المفقودة يتناقض بصورة صارخة مع الاستجابة لغرق قارب صيد في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي وعلى متنه ما يقدر بنحو 750 شخصًا، من بينهم أطفال”.
وتابع الصحيفة البريطانية: “أن حادث قارب الصيد لم ينج منه إلا حوالي 100 شخص فقط، مما يجعل هذه واحدة من أكثر الكوارث فتكًا في البحر الأبيض المتوسط.
وتقول الصحيفة إن اليونان والاتحاد الأوروبي يلقيان باللوم على مهربي البشر في الحادث، لكن كليهما يجب أن يجيب على التساؤلات عن دورهما في مثل هذه الكوارث.
وتضيف أن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أشادت باليونان باعتبارها درع ضد الهجرة، كما وصف جوزيب بوريل، وزير خارجية بالاتحاد الأوروبي، “أوروبا العام الماضي بأنها حديقة ومعظم العالم بـ الغابة التي يمكن أن تغزوها ما لم تكن هناك مشاركة أكبر”.
وتختتم الصحيفة قائلة إن كلمة مهاجر أصبحت تستخدم لتخفي وتصم الأفراد الذين يسمون بها، بدلاً من إلقاء الضوء عليهم كبشر لديهم آمال مخاوف لأنفسهم وعائلاتهم ويستحقون الكرامة والأمان والاهتمام.