جدول ترتيب الدوري المصري بعد ثلاثية الأهلي

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد فوزه على فريق البنك الأهلي أمس في الجولة الـ32 من عمر المسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتواجد الأهلي في الصدارة برصيد 68 نقطة، أما بيراميدز ففي المركز الثاني برصيد 67 نقطة، يليه فيوتشر ثالثًا برصيد 57 نقطة، الزمالك رابعًا برصيد 56 نقطة، المصري البورسعيدي خامسًا برصيد 44 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 43 نقطة، الاتحاد السكندري سابعًا برصيد 41 نقطة، فاركو ثامنًا برصيد 41 نقطة، إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة، سموحة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

ويتواجد البنك الأهلي في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، الإسماعيلي في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة، أسوان في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ15 برصيد 32 نقطة، غزل المحلة في المركز الـ16 برصيد 32 نقطة، الداخلية في المركز السابع عشر “قبل الأخير” برصيد 29 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ18 والأخير برصيد 20 نقطة.

مباريات اليوم

وتُستكمل مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري اليوم بإقامة 3 مباريات وهم ” إنبي ضد فاركو، المقاولون العرب ضد الداخلية، طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا”.